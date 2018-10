Klubmestre 2018 i Karup Å Golfklub

Spillerne havde faktisk en rigtig god weekend, og det selvom Stormen Knud, var med til at ødelægge golfspillet med silende regn og med nogle gevaldige kastevinde. Paraplyer og bagvogne var igen og igen nede på siden og ligge, og de, der brugte briller, måtte gang på gang have dem aftørret. Alligevel havde vi en super god weekend, forklarer Ole Johnsen sekretær for Karup Å Golfklub: Humøret kan man ikke tage fra os i Karup Å Golfklub, og vores sammenhold er fint.

Mesterskabet blev som sædvanlig afviklet som slagspil, men sideløbende blev der også medtalt point i stableford, til det årlige mesterskab i denne disciplin.

På førstedagen blev der spillet golf i fire bolde efter lodtrækning. På anden dagen, blev der hovedsageligt spillet i to bolde, alt efter hvordan første dags score var lavet.

Resultatet blev:

Klubmester Damer: Ena Jensen 187 slag. Runner up Damer: Else Jacobsen 188 slag.

Klubmester Herrer: Niels Søe Borup 161 slag. Runner up Herrer: Ole Johnsen 163 slag.