Klokkerne fra Frederiks en uddøende race

Tirsdag den 20. februar 2018 ringede alle klokker i landets folkekirker.

Kirkeministeriet havde udsendt et cirkulære om ringning med kirkeklokker i anledning af Prins Henriks død. I forskriften var det fastslået, at der skulle ringes i en halv time før højtideligheden i Christiansborg Slotskirke og i en halv time efter, at bisættelsen havde fundet sted.

I alt betjenes omkring 85 % af landets klokker i dag automatisk, vurderer Kirkeministeriets klokkekonsulent. I de fleste kirker er en kongelig bisættelse og ønsket om sammenlagt en hel times ringning derfor ikke andet, end at indstille fjernbetjeningen til kirkeklokken korrekt.

I Frederiks forholder det sig dog anderledes. Her har man kunnet holde fast ved den manuelle ringning, fordi graverparret John og Helle Lauth bor tæt på kirken. Der er også mange, der synes, det lyder bedst, fastslår John Lauth, og konstaterer samtidig, at folk ihvertfald ved, hvor graveren er klokken 8 og klokken 16, hvor solen henholdsvis ringes op og ringes ned.

Den såkaldte processionsringningen i forbindelse med Prins Henriks bisættelse var en noget større opgave end dagligdagens ringninger. Ægteparret havde derfor valgt at hjælpe hinanden. De skiftedes til at ringe og tog først 10 minutter hver og så 5 minutter hver. Det var ikke så slemt, konstaterer John Lauth. Han havde nu også prøvet det før. Det var også ham, der ringende med klokkerne, da Dronning Ingrid blev begravet.