Kloakmesteren har styr på klinkerne

MESSE Mogens Maul i Frederiks har mange talenter. For et par år siden investerede han i et murerfirmaer, hvor han har fået travlt med blandt andet at renovere badeværelser.

- Mange klinker behøver ikke at blive pillet ned. Man kan sagtens pudse dem op og male istedet, fortæller murermesteren, der iøvrigt også har de rigtige kurser til at håndtere både bly, asbest og pcb.

Materialerne har tidligere været brugt i byggematerialer og det kræver i dag specialkurser at fjerne dem og ikke mindst sørge for, at det bliver deponeret rigtigt.

Mogens Maul forklarer, at mange ældre klinker indeholder bly, der er asbest i gamle fuger ligesom pcb har været brugt som blødgøringsmiddel i gummifuger.

- Vi vil på messen tage forskellige eksempler med på klinkearbejde og renovering af klinker, fortæller Mogens Maul.

Som autoriseret kloakmester vil han også vise, hvordan forskellige rottespærer kan gøre det besværligt at være skadedyr i kloakerne.