Klart nej til højere pensionsalder

LÆSERBREV Lars Løkke ønsker skattelettelser til dem, som i forvejen har mest både i tegnebogen og på bankbogen.

Skattelettelserne skal finansieres ved en indføre højere pensionsalder til danskerne.

Det er ikke fair for det betyder, at der ikke kan gives en tryghed til blandt andre de mennesker, som er i 50`erne, og som allerede har knoklet på arbejdsmarkedet, og som har bidraget gennem et dagligt slid til vores velfærdssamfund.

Nogen vil nok sige; et par år eller fem fra eller til er vel ok?

Der til vil jeg sige: KLART NEJ! For der er faktisk jobs hvor nedslidning, med smerter og andre skavanker sætter ind langt tid før, at man overhovedet kan gå på pension. Der er mennesker som kæmper sig igennem de sidste år på arbejdsmarkedet fordi, der kun er et år eller to tilbage, før de kan gå på pension. For de mennesker vil det betyde en kæmpe forskel, hvis pensionsalderen gøres endnu højere.

Der er ikke brug for en højere pensionsalder. Men der er brug for tryghed for alle dem, som er startet tidligt på arbejdsmarkedet og derfor bliver det et klart og rungende nej til en højere pensionsalder!