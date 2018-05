Klar til start i Kølvrå!

Der er arbejdes hårdt i Kølvrå Friluftsbad for tiden. Der skal gøres klar til åbning for sæsonen den 11. maj. Det hele skal gerne tage sig godt ud, og det er planen, at der blandt andet skal nye møbler i cafeteriet og ny belægning på minigolfbanerne, fortæller Rasmus Mogensen fra Kølvrå Friluftsbads bestyrelse.