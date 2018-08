Klar til skolejubilæum

Det er fedt, når man kan tromle 1225 mennesker sammen, konstaterer Helmuth Fechter fra styregruppen. Jeg glæder mig rigtig meget.

Jubilæumsdagen den 8. september er sat af til ren nostalgi og snak. Hele Frederiks Skole er åben om eftermiddagen, så man kan gå rundt sammen med sin gamle klasse og se, hvordan skolen ser ud nu og mindes gamle dage. Spisning foregår i Alhedehallerne. Både hal et og hal to er dækket op til de mange gæster. Mere end 60 frivillige fra byens foreninger og også bare folk, der gerne vil hjælpe, bakker op og står for alt det praktiske. Frederiks Skole har selv sat fredagen før jubilæet af til at gøre klar. De store elever hjælper med borde og stole i hallen, mens de yngre elever sørger for, at skolen er klar og fin til at modtage så mange gæster.

Er der et par frivillige, der ikke skal med til festen, kan styregruppen nu godt bruge lidt flere hænder til at stille op og rydde op, slutter Helmuth, som i øvrigt arbejder på Sicilien frem til dagen for festen.