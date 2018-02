KKIK inviterer til foredrag ved Lars Christiansen

Det er KKIKs gymnastikafdeling, der arrangerer og indbyder til at høre Lars Christiansens fortælling om sit livs op- og nedture.

Lars Christiansen havde i gennem en lang årrække stor succes som fløj på en række klubhold i ind- og udlandet samt det danske landshold. Men ikke alt var fryd og gammen, for undervejs og især mod slutningen af håndboldkarrieren kæmpede han med både stress og angst.

I sit foredrag tager han udgangspunkt i sin bog; Når sandheden skal frem, og han vil give sit bud på årsagerne og desuden fortælle om, hvordan han har rejst sig igen.

Selv om Lars Christiansens foredrag handler om meget seriøse, personlige og alvorlige emner, lægger han også op til en humoristisk aften. Den tidligere håndboldstjerne disker ifølge arrangørerne op med en masse sjove og inspirerende anekdoter fra både håndboldlivet og tilværelsen udenfor banen.

Vil man være med, kan man købe billetter i Superbrugsen og Rema 1000 Karup samt via KKIK Gymnastiks hjemmeside. Det koster 125 kroner for medlemmer af gymnastikafdelingen og 175 for ikke-medlemmer.