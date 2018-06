KK07 Herre C1 sikrede sig torsdag 7 juni atter en gang mesterskabet i deres kreds. Dette skete allerede i tredjesidste runde, da holdet på hjemmebanen i Kølvrå besejrede Vejrumbro med de overbevisende cifre 6-2.

Holdet ligger efter otte kampe suverænt i spidsen for kredsen, og det er ikke muligt for andre hold at indhente det velspillende KK07-hold.

Som det ser ud nu kommer den forestående kredskamp til at foregå på Kølvrå Stadion, skriver KK07 på deres facebookside