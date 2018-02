Kjellerup IF og Frederiks AIF etablerer samarbejde omkring pige- og kvindefodbold

Kjellerup IF og Frederiks AIF har indgået aftale om at etablere et langsigtet samarbejde omkring udvikling af egnens pige- og kvindefodbold. Baggrunden er, at de to klubber i et ligeværdigt samarbejde kan forene kræfterne i et fælles mål om at have gode tilbud til både egentlige elitespillere samt til spillere med primært fokus på fodboldens klare kammeratlige og sociale aspekter.

Det er målet, at der skal være plads til alle med en fælles lidenskab omkring fodbolden uanset niveau og ambitioner, og målet er også at få engageret så mange piger og kvinder som muligt til en masse gode oplevelser omkring en fantastisk sport. Vi ønsker at møde og udvikle den enkelte spiller fra det niveau, hun er på og samtidigt at kunne placere den enkelte spiller på et hold, som passer til den enkeltes niveau og ambitioner.

De to klubber har hver for sig ikke kræfter og et tilstrækkeligt antal medlemmer til at opnå dette alene. Derfor giver det god mening at arbejde sammen. Kjellerup IF og Frederiks AIF har i øvrigt gode traditioner omkring sammen at fremme pigefodbolden gennem tidligere holdsamarbejder, ligesom de ledelsesmæssige forudsætninger for et godt og solidt samarbejde er til stede i begge klubber. Der har været en god ånd og gode relationer omkring etablering af aftalerne, der skal ligge til grund for samarbejdet.

Samarbejdet er under fortsat udvikling, og det starter op med en aftale om fælles træning og fælles turneringshold i DBU Serie 2 kvindehold som holdsamarbejde, og med i samarbejdet kommer også U18 Liga 1.

Kjellerup IFs elitehold i Kvindeserien bliver først en del af et formelt turneringsmæssigt samarbejde efter sommerferien, da det kræver godkendelser fra DBU. Men træningsmæssigt samles alle U18 og kvindehold fra start for at skabe en samlet enhed og samhørighed.

Der etableres ikke holdsamarbejde i de yngre årgange.

Samarbejdet blev markeret med fælles opstart og fælles træning i Frederiks torsdag 8. februar. Her var en kort orientering til de fremmødte spillere. Her blev også det stærke trænerteam præsenteret.

Er du interesseret, er du velkommen til at prøvetræne, siger Poul-Erik Clausen, næstformand i AIFs bestyrelse.

Træningen bliver fremadrettet mandage i Kjellerup og torsdage i Frederiks. Begge steder på klubbernes gode kunststofbaner.