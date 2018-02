Kender du denne ejendom?

Lokalhistorisk Arkiv søger oplysninger om denne ejendom.Hvor lå den, og hvem var ejeren?

Rundt om i en del ældre hjem på egnen hænger omhyggeligt udførte og farvelagte tegninger som denne. Kunstneren er den læreruddannede Jens Johan Andersen, der i 1960erne cyklede rundt på Karupegnen og tilbød at tegne huse og gårde for en rørende billig pris. Der var ingen købetvang, så hvis ikke folk syntes om hans tegning, var de ikke forpligtede til at købe den. Tegningerne er meget detaljerede, og for arkivet er de en god kilde til oplysninger om, hvordan en ejendom har set ud i 60erne.

Dette billede er blevet afleveret til genbrug i Frederiks, men vi har desværre ingen oplysninger om det. Det kommer sandsynligvis fra et dødsbo, og det vides ikke, om ejendommen har ligget her på egnen eller uden for den gamle Karup kommune. Gården kan sagtens være bygget om eller nedrevet i dag. Vi ved kun, at den har set sådan ud engang i 60erne, men vi håber, at der er nogle, der kan genkende den og fortælle om den. Eventuelle oplysninger kan sendes til lokalarkivet.karup@gmail.com , eller man kan ringe til Inger Merstrand på tlf. 97 102034.