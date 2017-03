INDBRUD Et kasseapparat indeholdende 300 kr. er stjålet fra Hotel Karup i Karup ved et indbrud, der er forøvet på et tidspunkt mellem mandag aften kl. 18.30 til tirsdag kl. 08.30. Tyven er kommet ind på hotellet ved at bryde et vindue op med et koben. Tyven har været i køkkenet og spisesalen.

En times tid før indbruddet blev opdaget, blev kasseapparatet, uden penge, fundet opbrudt på Mønstedvej mellem Grønhøj og Mønsted. Det oplyser politiet.