Karup spejderne fejrede 75 års jubilæum

Spejderne kom fra hele det gamle Viborg Amt og mødtes i en dyst om spejderfærdigheder i løb, der var aldersopdelt efter de forskellige spejdergrene. I år var emnet Back to Basic. Hver enkelt patrulje konkurrerede om, hvem der var bedst til at løse løbets opgaver. Desuden blev der dystet i, hvem der havde det bedste patruljesammenhold (Turn Out).

Om formiddagen gik spejderne i optog gennem byen. Der var sat flagallé sat op i samarbejde med KKIK og Jethallen, som samtidig afholdt arrangement i forbindelse med deres jubilæum. Lørdag aften var der fælles lejrbål for alle spejderne.

Søndagens program stod på finaler i tovtræning og for Tropsspejdernes vedkommende på finale i spejderspillet Pind.