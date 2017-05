Karup Skole skal have ny skoleleder

KARUP Skolen i Karup skal have ny skoleleder efter fire år med Thomas Born Smidt på posten.

Thomas Born Smidt har nemlig fået nyt job pr. 1. juni. Han træder et skridt op af karrierestigen og bliver skolechef i Holstebro Kommune.

Til Dagbladet Holstebro fortæller han:

- Igennem de seneste to-tre år har jeg stået i spidsen for vores skolelederforening og har fået berøring med de forvaltningsmæssige og politiske processer. Det har gjort mig nysgerrig og givet mig blod på tanden i forhold til at prøve noget andet, fortæller Thomas Born Smidt og fortsætter:

- Vi taber for mange børn. Jeg sidder selv på en skole, hvor flere af eleverne er i fare for at falde ud af uddannelsessystemet, så det er noget, jeg har arbejdet meget med, ligesom jeg også er optaget af, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, fortæller Thomas Born Smidt til Dagbladet.

Nu skal man så ud at finde en ny leder til Karup Skole.