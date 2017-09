Karup Skole i Landsdelskamp

Fodbold. Alle aldersklasser var repræsenteret på sidelinjen, da Karup Skoles 7-9. klasses drenge i onsdags mødte overbygningen fra Hurup Skole i Ekstrabladets skolefodboldturnering. Stemningen var helt i top, og der var holdånd ikke bare på banen men også blandt tilskuerne. Hele Karup Skole bakkede op om arrangementet. Der var lavet bannere, og der blev heppet højt og taktfast. Mange lokale borgere fra dagplejemødre til bedsteforældre var også mødt op for at følge begivenheden.

Mona, der er lærer for 9. klasse i udskolingen, fortalte, at drengene var blevet tilmeldt turneringen selvfølgelig fordi de er vilde med at spille fodbold, men også fordi man fra Karup Skoles side af, ønskede at være en del af noget, som hele Danmark tager del i. Det øger fællesskabet, sagde Mona. Det vil vi gerne på Karup Skole. Den mission lykkedes!

Kampen var i øvrigt jævnbyrdig frem til anden halvleg, men så overtog Hurup, og slutresultat blev 1-5 til Hurup.