Karup Skole afholder logo konkurrence

Karup skole har i foråret haft gang i en proces, hvor børn, skolebestyrelse og personale har udarbejdet et nyt værdisæt for skolen.

I uge 41 skal hele skolen arbejde med værdisættet i en emneuge, hvor skolen kommer til at emme af de fem værdiord: fællesskab, faglighed, glæde, ansvar og respekt. De fine ord skal gøres tydelige og synlige, og det skal gøres på tværs af klasserne. Emneugen afsluttes med en fernisering, hvor forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede kan komme og se, hvad børnene har arbejdet med.

Logo konkurrence

I forbindelse med arbejdet med at synliggøre det nye værdisæt, søger skolen gode ideer og inspiration til et nyt logo og afholder defor en konkurrence, hvor alle, der har lyst, kan byde ind med en ide til et nyt logo for skolen, som skal afspejle skolens NYE værdigrundlag. Skolens nuværende logo med urfuglen må meget gerne være en del af det nye logo, fortæller SFO-leder, Susanne Ruskjær, men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at det nye logo kommer til at afspejle skolens nye værdigrundlag: Fællesskab - Faglighed - Glæde - Ansvar - Respekt

Der vil være en præmie til den bedste ide, så find tegneblokken og de gode ider frem og kom med dit bud på Karup Skoles nye logo. Det behøver ikke at være et færdigt produkt. En skitse med en god ide er nok.

Forslaget skal afleveres i postkassen foran kontoret eller sendes elektronisk til Susanne Ruskjær på sru@viborg.dk senest 10. september 2018.