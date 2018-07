Karup rummer en af Danmarks bedste campingpladser

Vi spørger efter chefen, og en damestemme siger straks:

- Det er mig, kommer det kvikt fra en sød dame, der netop er ved at servicere en af campingpladsens mange kunder. Men det er nok ikke mig, du skal have fat i, siger Marianne Hansen, og peger på sin travle mand udenfor bygningen. Jørgen står lige derude, det er ham du skal have fat i.

Vi får Jørgen Hansen til at sidde stille et øjeblik, for at fortælle om livet som campingpladsejer.

- Her har været campingplads siden 1970. Vi overtog pladsen i 1990, og har siden udviklet den til det den er i dag.

Alle de stjerne man kan få her på stedet

Vi fornemmer en vis stolthed over resultatet, der siden skal vise sig at være velbegrundet.

- Hessellund Sø Camping har en af Danmarks bedste placeringer, midt i det hele og tæt ved en masse attraktioner i det midtjyske område.

Beliggenheden tæller højt, når der skal uddeles stjerner i campingbranchen. Selv tingene ikke er sat i system dom vi kender det fra Michelin-stjernerne, så vægter det alligevel højt blandt både gæster og ejere.

- Vi har netop fået den femte stjerne, kommet det stolt fra chefen. Og det er det højeste vi kan opnå.

For at ramme den 5. stjerne, skal der gerne være både hav og købstad indenfor kort afstand. Og det er trods alt lidt svært på heden i Midtjylland.

Camping på vej til at blive umoderne

Faciliteterne fejler ikke noget. Jørgen er gået foran og fremviser de helt nye og moderne faciliteter, der kræves af en moderne campingplads. Der er alt hvad der skal være af badefaciliteter, legepladser og hvad man ellers som campist kan risikere at savne, når man har forladt civilisationen, for at overnatte i harmoni med naturen.

- Børnene har ikke den samme interesse i campinglivet som forældrene, men vi forsøger at gøre det tåleligt at opholde sig i naturen. Jørgen nikker over mod en bygning, hvor der står NetCafe over døren.

Overalt på pladsen sidder stikkontakter, og Wi-Fi antenner spreder deres uundværlige signaler blandt kulørt teltdug og små finerhuse på hjul.