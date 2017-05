Karup plat eller krone?

KARUP BY Da jeg for godt et år siden granskede statistikker for befolkningstilvækst, kunne jeg se, at Karup i de seneste 5 år kun var vokset med 1 %, og grundsalget og hussalget var gået i stå. Var det finanskrisens skyld eller noget helt andet, eller begge dele? Sammen med vores lokale ejendomsmægler diskuterede vi os frem til, at det nok mest af alt var Karups ry og rygte. Hvad kommer folk uden for Karup til at tænke på, når man nævner ordet Karup? Jo, Karup er kendt for at lægge navn til Danmarks største militære flyveplads, de bedste vejrudsigter, en død by og et sted hvor mere eller mindre trælse eksistenser holder til. Hvordan kan det gå til, at det netop er disse udsagn Karup er kendt for, og er der overhovedet hold i det? Dette gik Onsdagsklubben og jeg i gang med at undersøge, vi ville have fakta og ikke skrøner, løse rygter og sladder på bordet. Dette arbejde har nu resulteret i hjemmesiden boikarup, en 3 minutters præsentationsfilm, et nyt logo og en folder i papir og på web med spørgsmål og svar om det at bo i Karup.

Hvornår var det nu det var?

Med hensyn til sammenkoblingen af Karup og belastende eksistenser, så er dette forhold beskrevet og udødeliggjort af bl.a. St. St. Blicher og Jeppe Aakjær. I 17- og 1800 tallet bliver Karup og de meget store og øde hedesletter knyttet sammen under betegnelsen Karupfladen. Det er på disse hedesletter samfundets udstødte, et sammenrend af skæbner med tilnavnet raggere, skøjere, kjæltringe eller natmandsfolk holder til. De bor i huler eller lyngtørvshytter og ernærer sig ved tiggeri og kriminalitet eftersom de er forment adgangen til ethvert arbejde. Mange kræmmere og handelsmænd løber en stor risiko når de krydser de store øde strækninger, og når det så går galt i mødet med de udstødte, trækker det store overskrifter i aviserne. Historierne om Jens Langkniv og Lange Margrethe og hendes store familie er farverige og lette at huske. Efter 1864 bliver smugleri over Kongeåen og videre op i Jylland også sat i forbindelse med Karup og Karup Å. Myndighederne jager naturligvis smuglerne, men der er ikke meget hjælp at hente i Karup, for der er der ingen, der kender noget som helst til det

Men hvordan ser det så ud nu?

Jeg og min familie flyttede til Karup for 44 år siden, og har dermed ikke fået historierne ind med modermælken, og jeg har derfor fået lov til at se på Karup med friske øjne. Det Onsdagsklubben og jeg kan se efter at have fået alle fakta frem i lyset er, at der absolut ikke er belæg for at kunne sige noget negativt om indbyggerne i Karup, tvært imod. Naturligvis er der lidt brok hist og her over et eller andet, og det forekommer i alle byer. Det er kun glædeligt, for det er tegn på, at der ikke er noget alvorligt galt. Brok adskiller sig fra seriøs kritik ved, at det som regel indledes med et det er for dårligt at, det gentages ofte, og man ønsker ikke selv at være med til at gøre noget ved det. Seriøs kritik derimod involverer mange flere, og de er indstillede på at gøre et stort stykke arbejde for at få ændret tingenes tilstand på en konstruktiv måde. Et eksempel på det er bibliotekssagen hvor mange på kort tid engagerede sig i at være med til at gøre en forskel.

Hvad så med den døde by?

Også her bliver påstanden aflivet af fakta. Vi har flere butikker end vi ellers er berettigede til i forhold til indbyggertallet, for i Karup har vi forstået at Når vi handler i dag kan de også hjælpe os i morgen. På sundhedsområdet har vi ligeledes tilbud på premium niveau, vi har den fulde pakke: Læger, tandlæger, fysioterapeuter og apotek, og snart også et sundhedshus.

På kultur og fritidssiden er vi ligeså begunstigede: Hvilke andre landsbyer har f.eks. en veldrevet biograf? Har du nogensinde tænkt på, at der i Karup er 25 aktive foreninger, eksklusive de politiske?

Ildsjælene gør drømme til virkelighed

Det er de mange frivillige og ildsjælene, der gør en forskel, og dem er der rigtigt mange af i Karup. I alle landsbyer er det de frivillige, der får ting til at ske, og i alle landsbyer minder det lidt om Tordenskjolds soldater. Forskellen er for os, heldigvis, at Tordenskjold har mange flere soldater i Karup end han har i andre byer. Det blev bevist sidste forår, da karupfilmen skulle produceres: Alle der blev spurgt sagde ja, eller kunne henvise til en anden, der kunne løse opgaven. Helt ekstremt var velviljen til at give en hånd med, da vi samtidig med at koncert- og Å-marked skulle stables på benene, skulle forberede og præsentere Karup på Snapsting i Viborg. Kun 8 landsbyer fra hele Viborg Kommune kunne indenfor tidsfristen magte opgaven med Snapsting, og vores præstation denne lørdag bliver der stadig talt beundrende om, når landsbyerne samles: I Karup forstår de at give den fuld gas.

At vi er rigtigt godt kørende med frivillige, der vil gøre en indsats for andre, kan også ses på hvor mange fra Karup, der vil uddannes til Trivselspilot. Viborg Kommune har i alt haft 44 deltagere fra hele kommunen på kursus og hele 12 af dem, kom fra Karup bySådanne tal siger mere end ord, hvorfor Karup er et godt sted at bo.

Ud med myterne og ind med virkeligheden

Jeg må desværre beklage over for de rygtesmede, der siger at Karup er fyldt med ballade, belastende eksistenser, og et skidt sted at bo: Vi kan ikke leve op til disse rygter, for virkeligheden og fakta siger det stik modsatte. Det vi trænger til er, at få Janteloven sendt til ophugning, - og det hurtigst muligt.

Karup er et åbent og attraktivt sted at bo, og hvor det er ukompliceret at blive en del af fællesskabet. Vi deler det gerne med andre, og heldigvis er der stadig ledige byggegrunde.