Karup Landsbyråd nedlagt

NEDLÆGGELSE De første tanker om et landsbyråd blev fostret på Ugeavisen Karup omkring 2004, hvor snakken om kommunesammenlægning var ved at tage fart. Med udsigten til at centrum ville blive flyttet fra Karup og til Herning, Kjellerup eller Viborg, så var der en flok af borgere, der ville prøve at råde bod på det, for lige meget, hvordan sammenlægningen af kommuner faldt ud, så ville Karup pludselig, administrativt, komme til at ligge uden for centrum, og derfor dannede man Landsbyrådet i Karup, der skulle samle de seks landsbyer i den tidligere Karup Kommune i et forum, hvor man kunne stå sammen om at fremme udviklingen i netop det område.

Jernbanen

I 2006 var det hundredåret for jernbanen Herning - Viborg, og for at fejre det, søgte man midler, og både EU og Karup Kommune hjalp. Efter festen stod man med en del ubrugte midler, som man kunne bruge lokalt, og de blev brugt til at fremstille planer for Kølvrå, Karup, Frederiks, Grønhøj, Havredal og Skelhøje. Planerne blev lavet af firmaet Grobund efter borgermøder i alle områderne. Planerne fortalte om, hvordan man ønskede udviklingen fem år frem og 40 år frem. Ved kommunesammenlægningen blev planerne overdraget til Viborg Kommunes daværende borgmester Johannes Stensgaard.

Andre projekter

- Gennem de år landsbyrådet i Karup virkede, var det et fast punkt på hvert møde Nyt for lokalområderne. Det betød, at man kunne udveksle erfaringer, og flere gange deltog byrådsmedlemmer i møderne, og det lettede kommunikationen mellem borgere og det politiske system, fortæller Knud Gaarn-Larsen, der gennem alle årene har fungeret som sekretær for landsbyrådet, og han fortæller, at man i landsbyrådet kunne hjælpe hinanden med at få sat skub i forskellige projekter som cykelsti mellem Grønhøj og Havredal, renoveringen af kulturhuset i Skelhøje, Anlægget i Frederiks, legepladsen i Grønhøj, motionsredskaber i Lunden i Karup, shelters langs Alhedestien, Klubhuset i Frederiks, Havredal Kulturhus og projektet omvendt integration i Havredal og meget mere.

- I landsbyrådet, hverken kan eller skal vi tage æren for alle disse projekter, men vi var med og hjalp med råd og vejledning, fortæller Knud Gaarn-Larsen.

Nyt organ

For et par år siden så en ny forening Viborg Landsbysammenslutning dagens lys, og det viste sig snart, at det var en mere slagkraftig organisation, som varetager stort set de samme interesser som Landsbyrådet i Karupområdet, og derfor har to på hinanden følgende generalforsamlinger bestemt at nedlægge det lokale råd, og overlade det videre arbejde til sammenslutningen.

- Landsbyrådet i Karupområdet har været med til at styrke båndene mellem landsbyerne i lokalområdet, og vi håber, at sammenslutningen også vil varetage de opgaver fremover, siger Poul Erik Clausen, der var Landsbyrådets sidste formand.