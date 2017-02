Karup-kvinde hædret ved fællesspisning

SAMMENKOMST Efter 88 betalende gæster havde sat frugtsalaten til livs, tog Jens Jørgen Jeppesen ordet i en lidt speciel anledning. Han kaldte på køkkenchefen, Anne-Marie Kristensen, som Onsdagsklubben gerne ville hædre. Selvom hun laver fortrinligt mad, var det ikke grunden til hæderen, men fordi hun frivilligt sørger for oprydning på fortove og veje i Karup. Anne-Marie går ofte rundt i byen for at samle affald, også hundes efterladenskaber, og tømmer byens skraldespande, så der ikke er nogen undskyldning for at anvende dem, frem for tilfældige steder.

At, valget var faldet på en person, der fortjente det, viste sig ved et stort bifald fra gæsterne. Jens Jørgen overrakte hende en smuk buket blomster for hendes evige indsats mod skraldet.

Forud for dette havde gæsterne snakket og hygget sig, spist hjemmelavet suppe, tarteletter med hjemmelavet fyld og frugtsalat. Som afslutning på aftenen var der tombola, kaffe og kage. To timer efter start var det hele slut.

Det er svært ikke at blive begejstret for strukturen i køkkenet, når der afholdes fællesspisning. Anne-Marie møder som den første på dagen ved 10-tiden. Kl. 14 møder Onsdagsklubben for at assistere med madlavning og borddækning m.v., og senere på dagen møder opvaskeholdet. Der er helt faste regler for, hvem, der gør hvad. Anne-Marie har det overordnede ansvar for maden. Onsdagsklubben assisterer hende. Karup Borgerforening vasker op, og 3-4 personer står for serveringen. Sidstnævnte har mørke bukser på og hvide skjorter. Fællestrækket for dem alle er, at det hele foregår i en munter og sjov stemning, mens der nydes et glas vin eller en enkelt pilsner. Overskuddet går til arrangementer og nye tiltag i byen.

Efterlysning

Gennem den sidste tid er der forsvundet 7-8 stål-suppeterriner fra kulturhusets køkken, så Anne-Marie anmoder om, at folk leverer dem tilbage, såfremt de er kommet til at tage dem med hjem. Desuden modtager kulturhuset gerne nogle brugte, hvis folk har et par stykker i overskud.