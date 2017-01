Karup Kultur- og Forsamlingshus har fået en hjertestarter

HJERTESTARTER Bestyrelsen for Karup Kultur- og Forsamlingshus har taget initiativ til at få hængt en hjertestarter op ved Karup Kultur- og Forsamlingshus. Hjertestarteren, der er doneret af TrygFonden, hænger udendørs på væggen til højre når du står foran forsamlingshuset, så den er tilgængelig hele døgnet og kan ses på hjertestarter.dk

Ca. 3.500 personer falder om med hjertestop i Danmark hvert år, og godt 13 pct. af dem overlever. Hvis der er vidner til hjertestoppet, øger deres indsats med livreddende førstehjælp og stød fra en hjertestarter, inden ambulancen når frem, chancen for, at personen overlever. Hvert minut tæller, og den mest effektive behandling mod hjertestop er et elektrisk stød til hjertet.

Uddannet i livreddende førstehjælp

Derfor har bestyrelsen for Karup Kultur- og Forsamlingshus søgt om og netop modtaget en hjertestarter fra TrygFonden, og med hjertestarteren fulgte et kursus, hvor medlemmer af bestyrelsen og støtteforeningen for Karup Kultur- og Forsamlingshus samt udvalgte medlemmer af Karup Biograf blev uddannet i livreddende førstehjælp, og i hvordan man bruger hjertestarteren.

- Vi er meget glade for, at bestyrelsen for Karup Kultur- og Forsamlingshus har taget initiativ til at få en hjertestarter hængt op, for jo flere der hænger rundt i landet, jo større er chancen for, at der er en i nærheden, hvis uheldet er ude. Vi ved, at chancen for at overleve et hjertestop øges, hvis man får stød fra en hjertestarter, inden ambulancen når frem, så derfor er det vigtigt at udbrede kendskabet til, både hvor hjertestarterne hænger, og hvordan man bruger dem, siger Grethe Thomas, projektchef for TrygFonden Akutindsatser i en pressemeddelelse, og fortsætter:

- Nye tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at 66 pct. af dem, som falder om med hjertestop, får hjertemassage og kunstigt åndedræt af vidner, før ambulancen ankommer. Men det er endnu i få tilfælde, at vidner anvender en hjertestarter. Når man ringer 1-1-2, bliver man guidet igennem, hvordan man bruger hjertestarteren, så man skal ikke være nervøs for at tage den i brug. Hjertestarteren giver kun stød, hvis der er hjertestop, så man kan aldrig komme til at skade personen, der er faldet om, og det er vigtigt at huske på.

Hjertestarteren fortæller, hvad du skal gøre

Hos TrygFonden oplever man en stigende interesse for hjertestarterne, fordi mange foreninger, klubber og offentlige institutioner har fået øjnene op for den tryghed, som hjertestarterne giver.

Når hjertestarteren tændes, guider en stemme brugeren gennem alle trin, og der afgives kun stød, hvis hjertet ikke slår korrekt. Man behøver dermed ikke forhåndskendskab til hjertestarteren.

Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man må derfor aldrig tøve med at tage den i brug. Det er altid bedre at gøre noget end at forholde sig passivt, selvom det er en uvant situation, man pludselig befinder sig i.

Flere liv kan reddes

Hvis adgangen til hjertestartere bliver bedre, og flere danskere lærer hjertelungeredning, vil flere liv kunne reddes. Derfor har TrygFonden siden 2006 hvert år doneret ca. 100 hjertestartere til offentlige steder, hvor der færdes mange mennesker. Indtil nu er 68 liv blevet reddet af TrygFondens hjertestartere.

I november 2011 kom Sundhedsstyrelsen med nationale anbefalinger til placering af hjertestartere på offentlige steder. Ifølge anbefalingerne bør hjertestarterne hænge steder, hvor de er tilgængelige hele døgnet. Derfor følger der et skab med hjertestarteren fra TrygFonden, så hjertestarteren kan hænge udendørs.

Hjertestarternes placering

Du kan se, hvor den nærmeste hjertestarter er placeret på www.hjertestarter.dk, eller via applikationen TrygFonden Hjertestart, som kan downloades gratis til iPhone, Windows og Android.