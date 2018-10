Karup kartoffeldag

Vi gætter på, at der kom knap 200 mennesker, så det blev en meget positiv oplevelse for os alle, fortæller Michael Højbjerg, der er en af dagens mange arrangører. Vi måtte ned og hente flere borde i kælderen, og flere af retterne blev spist helt op.

Michael var en del af den store arbejdsgruppe, der brugte en stor del af fredagen på at skrælle og tilberede 50 kg kartofler. De mange kartoffelretter blev tilbudt lørdagens gæster ganske gratis.

Lørdag stod spejderne udenfor Karup Kultur- og Forsamlingshus lavede brød over bål samt bagte kartofler. En lokal kartoffelavler stillede op med en trailerfuld kartofler som blikfang. Alle fik lov at tage en posefuld med hjem. Indenfor i huset varder linet op med kartoffelretter for en hver smag.

Overskuddet fra dagens salg af kød, vand og vin gik til renoveringen af Karup Kultur- og Forsamlingshus. Det primære formål var nu at skabe en hyggelig dag og samle folk, kommenterede Karup Kultur- og Forsamlingshus kasserer, Børge Johansen.

Det lykkedes til fulde.