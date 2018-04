Karup inviterer til forårsrengøring

Alle er fine og gør sig umage, når der skal være fest.

Lige netop denne dag er konfirmanderne i centrum, og Karup får mange udenbys gæster på besøg. Alle er i festtøjet, og det er Karup by også. Flagene bliver hejst og takket være affaldsindsamlingen forestået af Anne Marie og andre, er byen også til Store Bededag ryddet for affald.

Men, der mangler noget, hvis vi vil vise, at Karup er med til at gøre dagen til en festdag, siger Peter Skovmos. Skilte og offentlige flagstænger er snavsede og mosbefængte. De er byens visitkort, og er i den tilstand med til at tegne et forkert billede af Karup. Karup by, dens indbyggere og livet her er bestemt ikke nusset i kanten.

Det vil vi gøre noget ved, siger Peter S. Nielsen, og inviterer alle, der har tid, til at deltage i store vaskedag.

Hvis du vil være med, så mød op foran biblioteket tirsdag den 24. april kl 10.00. Du skal medbringe en spand sæbevand og en langskaftet børste. Når vi hjælpes ad, er opgaven overkommelig, og resultatet vil være en by, der på alle måder er med til at byde de mange gæster velkommen, slutter Peter.

Og så kan vi alle sammen glæde os over det resten af sommeren.