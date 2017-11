Karup Handelsforening er på mærkerne i december

Fra den 1. og frem til den 17. december kan du i Karup indsamle mærker til den julebingoplade, som du finder i Ugeavisen Karup i denne uge. Man får et mærke, hver gang man køber for 50 kroner. Når du har fyldt en plade afleveres den med navn og adresse i en af de deltagende butikker. Her kan du også få en ny plade.

Der udtrækkes fem heldige vindere, som hver får gavekort for 1000 kroner. Gavekortene kan bruges hos Karup Handelsforenings aktive medlemmer.

Vindere kontaktes direkte straks efter lodtrækningen, så gavekortene kan bruges i december.