Karup Foderstof & Brændselsforening er lukket

ERHVERV Efter 10 år har DLG valgt at lukke ned for Karup Foderstof & Brændselsforening grundet ændringer i landbrugenes logistik. Sidste åbningsdag var den 23. december.

Detaildirektør i Vestjylland DLG, Søren Villumsen fortæller til Ugeavisen:

- Lukningen af den lokale foderstof er helt udramatisk. Vi har et godt samarbejde med de lokale landmænd, men vi kan også se, at der bliver færre landmænd. Dem, der er tilbage klarer selv sin logistik. De opbevarer fx selv sit korn. Derfor er den lokale foderstofs aktivitetsniveau faldet. Landbrugets udvikling overhaler det at have en lokalafdeling mange steder, netop på grund af landmændenes ændrede logistik. Vi er ikke ved at lukke vores DLG-net ned. Kunderne kan handle hos os i fx Thorning, hvor vi har et tilpasset varesortiment til både landbrug, hobbybrug og hus & have.

For 10 år siden blev den daværende, lokale foderstofforening fusioneret ind i DLG-koncernen. DLG overtog de eksisterende forpligtigelser og lovede de daværende landmænd at holde åbnet i et årti - et årti, der nu er slut.

- Havde der været større aktivitet i Karup, end der var, var stedet ikke blevet lukket ned, men det skal ses som en del af udviklingen i landbruget, udtaler Søren Villumsen.

Kenneth Pedersen, som siden 2003 har solgt varer fra Karup Foderstofforening, er netop fyldt 65 år og kan nu gå på folkepension.

De nu tomme bygninger ejes af DLG. Enten udlejes de eller sættes til salg.