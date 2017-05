Karup en glad by!

Velkommen Vi er stolte over, at vi igen i år kan gennemføre et Åben By arrangement i Karup, som kan vise, hvad Karup har at byde på. Karups foreninger og forretninger har lagt sig i selen for at lave et spændende program.

Kartoffelmelfabrikken er byens karakteristiske billede ud af til. Jeg tror, at hvis man spørger mennesker, der ikke bor i Karup, hvad de ved om Karup, så er kartoffelmelfabrikken og lufthavnen det første, de kommer i tanker om. Men Karup har så meget mere at byde på end, hvad folk går og tror.

Flyvestationen flyttes der arbejdspladser til og ikke fra. Forsvaret flytter flere og flere arbejdspladser til Flyvestation Karup, og man kommer nok aldrig i pladsproblemer på Nordeuropas største militære anlæg. Desuden har Midtjyllands Lufthavn bogstaveligt talt vind i sejlene med flere og flere daglige afgange til København, mens også nogle af charterbureauerne til sommer vil gøre brug af lufthavnen.

Byfornyelse

Byfornyelsen er endelig færdig, og vi glæder os til, at vise det færdige resultat frem 20. maj. Bykernen er forskønnet, og arkitekterne har lagt sig i selen for at lave et udtryk, som kan huskes. I hvilke andre byer har man rødt asfalt og gule lygtepæle? Det er sikkert noget, som vil sætte Karup fast i hukommelsen.

Vi har et aktivt handelsliv med et bredt udvalg af aktiviteter hvert år. I Karup møder vi kunderne i øjenhøjde, og vi yder en fremragende service. Hos forretningerne kan man holde lige ved kantstenen, så det bliver ikke nemmere at handle lokalt.

Karup har et stort antal af foreninger, og mange af byens borgere er involveret som frivillige i disse foreninger - faktisk er involveringen langt højere end landsgennemsnittet. Rigtigt mange mennesker gør, hver dag, en stor indsats for at Karup har en masse at tilbyde.

Karups beliggenhed midt i Jylland gør, at du let kan nå mange af de større byer omkring dig, og dermed kan bo meget centralt. Vi har 20 minutters kørsel til Viborg, 25 minutter til Herning og på 30 minutter kan du nå både Silkeborg og Skive. Mere centralt kan man vist ikke bo. Læg hertil, at det er billigt at bo i Karup, i forhold til de større byer, og du vil blive overrasket.

Vi ses på lørdag til en masse handel og aktiviteter i Karup en glad by!