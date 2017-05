Karup Borger- & Håndværkerforening en aktiv forening

FORENING Karup Borger- & Håndværkerforening blev stiftet i 1907 og rundede sin 110 års fødselsdag den 11. april i år. Foreningens medlemmer er ligesom foreningen nogle af byens ældste borgere, for hvem det er helt naturligt at være med i dette fællesskab. Gennemsnitsalderen i foreningen har i en årrække ligget i den tunge ende, men der er så småt ved at være tendenser til at også den lidt yngre del af indbyggerne, som reelt er børnefamilierne, er begyndt at melde sig ind i erkendelse af at foreningen jo i stor udstrækning sammen med bl.a. handelsforeningen hvert eneste år arrangerer fastelavn for byens børn, og hvis man vil nyde, må man jo som bekendt også yde.

Foreningen ejer det offentlige anlæg Lunden, som mange af byens borgere har stor fornøjelse af. Her kan man kvit og frit benytte de opstillede motionsredskaber, som en lille gruppe af byens aktive kvinder for nogle år siden tog initiativ til at få etableret i erkendelse af at sundhedstilstanden i Karup ikke var helt på omgangshøjde med den øvrige del af befolkningen i Viborg kommune. Initiativet hed SOL og var forkortelsen for Sundhed Og Liv, der bl.a. brugte tiden på at mødes til en hyggelig cykeltur for såvel kvinder som mænd. Der er i dag også grupper der mødes og går en lang tur sammen, hvor man kombinerer det sociale sammenhold med motion og informationsudveksling med frisk luft og gode oplevelser. Dette er dog ikke en del af borgerforeningens aktiviteter, derimod arrangerer borgerforeningen et traditionsrigt grundlovsmøde hvert år i Lunden, hvor mange lokale folketingsmedlemmer som udgangspunkt gerne stiller op og får en god snak med lokalbefolkningen.

Foreningen arrangerer også hvert år på Kr. Himmelfartsdag en heldagstur i bus, hvor der bydes på gode kulturoplevelser, socialt samvær og ikke mindst lidt godt at spise. Turen er for foreningens medlemmer, og man plejer at kunne fylde en turistbus denne dag, hvor nogle ind i mellem også har taget deres børnebørn med til lidt hygge og en god oplevelse.

Samarbejde

Samarbejdet med byens øvrige foreninger ligger borgerforeningen meget på sinde, og derfor ser man ofte, at der arrangeres Fællesspisning sammen med Handelsforeningen og byens Kultur- og Forsamlingshus, såvel som foreningen i stor udstrækning også har taget del i byfornyelsesprojektet som Åben By 2017 bl.a. også festligholder. Foreningen trænger til lidt flere yngre medlemmer, og vil selvfølgelig i den udstrækning det er muligt være med til at arrangere aktiviteter der matcher medlemmernes ønsker, så derfor hermed også en opfordring til at få læserne til at melde sig ind i foreningen, det koster kun 175,-kr. om året for hele husstanden. Oplysninger om foreningen findes i øvrigt både på Facebook, og på foreningens hjemmeside www.kbhf.dk