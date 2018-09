Karup bibliotek er blevet trimmet

Bibliotekar Anne Rasmussen viser tilfreds rundt på det nytænkte bibliotek. Børnebøgerne er kommet ned i bibliotekets tilbygning, der hvor der tidligere var voksenbøger. Inden de nåede så langt, blev trægulvet slebet ned og olieret. Det er blevet et gulv, der indbyder til at sidde og lege på. Her er da også legesager af forskellig slags til de mindste børn og en hyggelig sofa til at sidde og læse i. Desuden er der en dør ud og direkte adgang til legepladsen udenfor.

Kupeer med læsepladser

Kupeerne, som de hedder, der fordeler sig på begge sider af gangen ned mod børneafdelingen, er indrettet med den litteratur, der efterspørges mest - madlavning, håndarbejde, have, design og indretning. Herudover har bibliotekarerne som noget nyt indrettet læse- og arbejdspladser i to af kupeerne. Her er sat ungdomslitteratur, og her kan man sidde uforstyrret og læse eller arbejde på sin PC. Der har været interesse fra flere skoler om at benytte lokalerne, fortæller Anne. For eksempel har Karup Skole et samarbejde i efteråret med De Frivilliges Hus om etablering af mestringsgrupper for forældre til børn med læsevanskeligheder, hvor de ønsker at benytte lokalerne på Karup Bibliotek.

Kuperne kan i øvrigt benyttes af alle bibliotekets brugere uden forudgående booking.

Lyst og venligt

Voksenbøgerne er til gengæld rykket op i den tidligere børneafdeling. Alt fremstår lyst og venligt. Et af trickene har været at udskifte de gamle træreoler med hvide og lettere metalreoler. Det har givet mere lys og luft.

Skabt plads til efterspurgte bøger

Hele flytningen er blevet gjort i arbejdstiden. Det er blevet gjort det i etaper. Anne glæder sig over brugernes opbakning: Ind imellem har man nærmest måttet kravle rundt. Men folk har været meget loyale og er kommet her hele tiden. De har nysgerrigt spurgt ind til vores planer. Det, at bibliotekarerne har haft alle bøgerne imellem hænderne, har desuden gjort, at de har haft større mulighed for at finde ud af præcist, hvilke bøger, der står på Karup Bibliotek. Den viden har de sammenlignet med efterspørgslen. De bøger, der var størst efterspørgsel på, er der derfor kommet flere af.

Netværksted

Alt er i øvrigt fortsat som det plejer at være. Elever fra Mercantecs Praktikcenter i Viborg står stadig til rådighed for borgere, der ønsker hjælp til deres computer eller smartphones. De dygtige unge mennesker står på Karup Bibliotek hver tirsdag fra klokken 15-17 og bliver brugt flittigt af byens borgere.

Borgernes bibliotek

Som på Viborg Kommunes øvrige biblioteker kan registrerede brugere fra 16 år også benytte biblioteket kl. 7-22 udenfor den ordinære åbningstid. Det tilbud benytter flere og flere sig af, fortæller Anne. Vi kan se, at aviser og legetøj bliver brugt. Hun glæder sig over det stigende antal brugere. Man behøver jo ikke være storlæser for at komme på biblioteket. Man kan bare synes, det er hyggeligt at komme her og læse Alt for damerne, mens børnene leger. Biblioteket er til for borgerne.

Officiel indvielse

Mandag den 29. oktober bliver der i øvrigt officiel indvielse af de nyrenoverede bibliotek. Her vil være events for både børn og voksne. Viborg Bibliotekerne udsender senere et særskilt program for indvielsen.