Karup Å marked tager form

MARKED Sommeren står for døren og de lyse nætter vender tilbage. Det betyder også, at årets begivenhed ved Karup Å venter lige rundt om hjørnet. Karup Å-marked overgik alle forventninger i 2016, så Lions Club Karup og Hessellund Sø-Camping har hyret flere af de samme navne til weekenden 16. - 18. juni 2017.

Hawkeye & Hoe starter lørdagens fest i markedsteltet. Det er irsk folkemusik og sjove indslag under det velkendte motto: Hallelujah, praise the beer!. Efter nogle års fravær er The Powls også tilbage på lørdagens program. De udtaler selv, at de glæder sig til at frekventere årets største europæiske kulturbegivenhed (Karup Å-marked), og dr flytte grænsen for hvad underholdning formår i 2017.

Queen Machine er første navn på stor scene. Deres versioner af Queens klassikere har fået meget ros i musikbranchen de senere år, og er kendte hos hele Familien Danmark.

Også Den Røde Tråd kan igen i 2017 opleves i teltet på Karup Å-marked. Med uovertrufne fortolkninger af Shu-bi-dua og Gasolins musik, er der dømt god musik, hvor alle kan være med. Den Røde Tråd plejer at være et af højdepunkterne i markedsteltet på Karup Å-marked, hvor stemningen når kogepunktet, og festen virkelig kommer i gang.

Johnny Logan & Friends giver igen i år Karup Å-marked et internationalt præg. Johnny Logan, der har vundet det internationale Melodi Grand Prix og de senere år udgivet CDer med irsk folkemusik, behøver næppe nærmere introduktion.

Kald det kærlighed, kald lige hvad du vil, Karup Å-marked ville ikke være det samme uden hovednavnet Lars Lilholt Band. Når bandet spiller op, danser heden, så Mikkel Ræv flygter ud på vejen, mens den hvide dværg stiger ned fra sit bjerg for at være med i festen og Jens Langkniv må købe ørepropper for at få nattero for ravnene, der skriger ved Karup Å...

Søndag lukker Ib Grønbæk og Ko i markedsteltet.