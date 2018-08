Karup Å løb 2018

Vi er godt i gang med den sidste sommermåned, og vejret har jo været fantastisk denne sommer, men det skal ikke forhindre KKIK Løbemotion i at byde velkommen til endnu et Karup Å-løb. Som traditionen byder, afholder vi igen vores løb i forbindelse med Karup byfest, oplyser Bente Serritslev, formand for løbeklubben.

11. August 2018, 14:55