Karup Å Golfklub og Golf Experten

Solen stod højt på himlen, og allerede ved starten var der over 24 graders varme.

Karup Å Golfbane lider som alle andre golfbaner i Danmark af vandmangel. Alle fairways er gule og hårde som sten, men det giver en masse rul på bolden, når den lander, og rigtig mange spillere har oplevet at slå længere, end de nogen sinde har gjort. Heldigvis har klubben også et vandingsanlæg, der så sørger for, at alle greens står friske og grønne. Banens beskaffenhed i det hele taget gjorde også, at rigtig mange spillere fik en høj score.

Efter matchen havde konkurrenceudvalget arrangeret en bid brød i klubhuset, hvor der blev delt præmier ud til følgende spillere:

A gruppen: nr. 1. Inge Bønneland Karup 37 point, Nr. 2 Ole Johnsen Karup 36 point og Nr. 3 Jens Jørgen Jensen Karup 36 point.

B gruppen: Nr. 1. Carl Christian Nexø Karup 39 point, Nr. 2 Ib Jensen Karup 38 point og Nr. 3 Bent Mortensen Karup 37 point.

Som sædvanlig blev der også spillet nærmest flaget på to greens. På Hul 2 var det Jørn W. Jørgensen med 98 cm og på Hul 8 var det Thomas F. Christensen med 110 cm.

Næste åbne match i Karup er lørdag den 23. juni, hvor der spilles XL-BYG Parmatch.