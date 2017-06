Karup Å Golfklub og Golf Experten

SPORT Klubbens medlemmer, der vedligeholder banen havde gjort sit til, at banen stod flot, med velklippede fairways og greens, og flere gæstespillere roste banen for dens høje standard. Vejret var heller ikke at kimse af, dog fik spillerne lidt støvregn de sidste 10 minutter af spillet, skriver Ole Johnsen i en pressemeddelelse.

Efter matchen havde konkurrenceudvalget arrangeret en bid brød i klubhuset, hvor der blev delt præmier ud til følgende spillere: A gruppen: nr. 1. Niels Søe Borup, Karup, 36 point, nr. 2 Arne Henriksen, Karup, 35 point, nr. 3 Christian Kaarup Hedens 35 point.

B gruppen: Nr. 1. Steen Henriksen, Karup, 45 point, nr. 2 Thomas Jul Hansen Jelling, 44 point og nr. 3 Inge Bønneland, Karup, 38 point.

Nærmest flaget var på Hul 3: Kurt Serritslev og på hul 8: Helle Østergaard.

Næste åbne match i Karup er lørdag den 24. juni, hvor der spilles Parmatch.