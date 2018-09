Kartoflens Dag i Karup

Til sammenskudsgildet bidrager Karup Kultur- og Forsamlingshus, Karup Borger og Haandværkerforening, Karup Handel, Onsdagsklubben, Spejderne, Karup Skole SFO, Biblioteket, Karup Lokalhistoriske Arkiv samt Sundhedssatellitten.

Vi vil fejre, at kartoflen nok er den enkeltstående ingrediens, der gennem tiderne har bidraget mest til udviklingen af både Karup by og hele egnen. Siden kartoflen i midten af 1700 tallet kom hertil, har den været en væsentlig del af livet i Karup. Først som middel til overlevelse, og siden som råvare i industrien og som part i gode smagsoplevelser og kilde til velstand, fortæller Peter Skovmos Nielsen, som er blandt arrangørerne.

Skarpe tilbud og gratis smagsprøver

Kartoflens Dag markeres med ekstra skarpe tilbud i Karups forretninger. Skoen har fundet gummistøvlerne frem. De skal til, når man skal ud at grave kartofler op. Bageriet Nørgaard har kartoffel brød på tilbud. SuperBrugsen har tilbud på alle mulige varianter af friske kartofler, om man er til de små, de store eller bare de søde kartofler. Rema 1000 har rettet deres tilbud henimod de på forarbejdede kartofler for eksempel kartoffelchips.

På Kartoflens Dag bliver der også serveret gratis smagsprøver på kartoffelretter og kartofler som tilbehør. Retterne tilberedes både i køkken og over bål. Forsamlingshuset sælger drikkevarer og kødtilbehør, hvis gæsterne også ønsker det.

Kartofler og sundhed

Sundhedssatellitten ser på kartoflens bidrag til vores sundhed. Vi har i Danmark spist kartofler i snart tre hundrede år, og de har i størstedelen af tiden indgået som en væsentlig del af den danske, traditionelle kost.

Kartoflens betydning for egnens historie

Biblioteket og Lokalhistorisk Arkiv sætter kartoflen i relation til egnens historie og kultur.

Tilbage i midten af 1700 tallet, da fattige tyskerne vandrede op igennem Tyskland for at bosætte sig på Alheden, hvor de var blevet lovet jord og kirke, havde de kartoflen med.

Kunst og kartofler

Karup Skoles SFO sammenkæder kartofler og kunst, og alle gæster får lejlighed til at bidrage til fremstillingen af et kunstværk. Som kom endelig, hvis du kunne tænke dig at være udfolde dine kreative talenter og have lyst til at hygge dig med andre kreative sjæle.

Samarbejde

Denne dag er kartoflen også et bidrag til og eksempel på det engagement og sammenhold, der er i Karup og omegn.

Vi håber, rigtig mange kommer omkring Nytorv og Karup Kultur og Forsamlingshus på lørdag, slutter Peter Skovmos.