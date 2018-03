Kartoffelkøbing - en ny by på heden

Frederiks Skole er midlertidigt forsvundet. I stedet er byen Kartoffelkøbing opstået. Kartoffelkøbing er en by med mange forskellige butikker og attraktioner. Rundt omkring på skolen finder man alt fra loppemarked og skønhedssalon til cafeer, egen avis og cykelværksted. Selv møntfoden er ændret, for i Kartoffelkøbing er den danske krone ikke velkommen. I stedet tjener man her Chips, som man kan betale med i butikkerne.

De ældste elever står mange steder som chef for en virksomhed, hvor de skal være arbejdsleder og motivere egne ansatte. Det kan være lidt svært, men alle går til den med stor entusiasme. Den største udfordring er, når de ansatte ikke kommer til tiden. Ellers er det rigtig sjovt, at små og store er sammen om det, udtaler lederen fra Kartoffelkøbings Wellness.

Samarbejde skaber sammenhold

En emneuge som denne er med til at binde skolen sammen på tværs af grupper og alder. Den giver grobund for en anderledes læring, end hvad den normale skoledag kan tilbyde. Lærerne oplever, at udskolingsbørn tager et kæmpe ansvar for at få værkstederne til at fungere, og at også selv de mindre elever giver sig fuldt ud og nyder den nye og anderledes ramme. Børnene glæder sig hver dag til at komme igang, de glæder sig til at komme ud og besøge de andre værksteder i byen. Det er forfriskende og anderledes undervisning. Adspurgt, hvad det bedste ved emneugen er, er svaret meget ens, uanset om det er elever, lærere eller ledelse, der bliver spurgt: At man kommer tættere på hinanden, både små og store, samt at man lærer nogle nye mennesker at kende.

Torsdag aften kulminerede emneugen i en kæmpe byfest, hvor alle Kartoffelkøbings virksomheder holdt ekstra åbent for forældre, søskende, bedsteforældre og andre nysgerrige fra nabobyen, Frederiks.

Har du lyst til at se flere billeder fra Kartoffelkøbing, så klik ind på ugeavisens billedserie herunder eller på vores facebook side.