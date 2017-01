Karosseritekniker fra Karup vandt DM i Skills

SKILLS Efter tre konkurrencedag for omkring 300 unge i Gigantium i Aalborg vandt 21-årige Nichlas R. Thomsen fra Karup DM i Skills i kategorien Karosseritekniker.

Nichlas blev uddannet karosseritekniker hos Volkswagen i Herning i 2015 og har siden da arbejdet samme sted som svend.

- Forud for DM i Skills deltog jeg i efteråret i DM som karosseritekniker for unge under 23 år. Der blev udtaget fire til dette DM. Det var underordnet om man var lærling eller svend. Her vandt jeg 2. pladsen. De to bedste gik videre til weekendens DM i Skill i Aalborg. Vi var kun to deltager i karosseritekniker-kategorien, fordi vores kategori krævede en masse plads til lifte og en del andet udstyr. Jeg er stolt af 1. pladsen, det er min familie og min arbejdsplads også. Mandag morgen mødte jeg op til flag og rundstykker hos Volkswagen, fortæller Nichlas og siger videre:

- Sejren i DM i Skills medfører, at jeg skal videre til VM i Abu Dhabi. Det er en stor ting i livet at komme til VM. Selv om jeg slet ingen planer har om at skifte arbejdsplads, så åbner det nok op for nogle muligheder.

Til Skills-mesterskabet skulle der laves syv opgaver på tre dage.

- Vi lavede lidt af hvert inden for karosseritekniker-området. Opgaver, der repræsenterede faget, så folk kunne se, hvad faget går ud på, der er mange der ikke ved, hvad vi laver. Man kan uddanne sig til flere ting inden for mekanikerfaget, blandt andet mit fagområde. Vi skulle udskifte en stolpe på en Toyota, rette en bil op, så den blev lige igen, skifte en vange, ret en stor dørbule ud, et panel skulle limes og nittes, og der var en loddeopgave, en plastreparation og en lille bule skulle rettes op uden at lakken blev ødelagt, fortæller Nichlas.

Nichlas har kun trænet ganske lidt forud for Danmarksmesterskabet, da det daglige arbejde var nok træning. Han har dog været to dage på Teknisk Skole i Silkeborg for at træne sammen med sin konkurrent.

I weekenden blev der kåret 40 Danmarksmestre i Skills inden for alle erhvervsuddannelserne.