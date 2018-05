Kanon skuespil af mellemtrinnet på Karup Skole

Hele lærergruppen og alle elever på mellemtrinnet var involveret. Forberedelserne har stået på de seneste par måneder, fortalte musiklærer Ole Lassen, der sammen med kollegaen Frederik Holmgaard styrede musik, sang og lyd. Hele ugen op til forestillingen torsdag var sat af til Orla Frøsnapper

Roller til alle

At det netop blev historien om Orla Frøsnapper, der blev valgt, skyldes, at det er et stykke med mange skuespilsroller. Det handler om at involvere alle eleverne, fortalte Ole. Her er roller til 30 elever. Derudover er der alt det praktiske; kulisser, kostumer, lys, lyd, musik. Ialt 105 mellemtrinselever og deres lærere var involveret. Det er en god øvelse i at samarbejde og i at arbejde kreativt. Alexander fra 4. klasse fortalte, at han havde været med til at lave kostumer. Det har vi gjort i Håndværk og Design. Jeg har også en lille rolle i stykket - det har været sjovt og hyggeligt!

Frederik fra 6. klasse styrede lys til både scene, kor og musikere. Det har jeg gjort hvert år.

Ugeavisen var med ved generalprøven. Her var det lokale Plejecenter, elever fra Frederiks Skole og børn i daginstitutionerne i Karup og Kølvrå inviteret med som publikum. Det var en god times underholdning, syntes alle. Børnene opførte stykket om aftenen igen. denne gang for forældre og pårørende.

