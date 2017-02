Kandis kommer til Kjellerup

KONCERT Det populære danseorkester sætter igen fut i Arena Midt.

Så er der igen lagt op til en herlig aften for alle danseglade mennesker, når Danmarks populæreste danseorkester spiller op til dans i Arena Midt. Det sker fredag den 10. marts, og det er således tredje år i træk, at Kandis spiller i Kjellerup.

Og hallen forventes at blive fyldt, fortæller centerchef Anders Hartvig i en pressemeddelelse. Kandis er nemlig et fantastisk trækplaster til dem, der gerne vil ud at danse, og man må sige, at orkestret leverer varen.

- Vi må sige, de har ramt noget ganske særligt, for uge efter uge fyldes idrætshaller, kroer og forsamlingshuse med glade mennesker. Kandis er mere end bare dansktop, og spiller både gammelt og nyt lige fra glad 60er musik til Rasmus Seebach. Vi pynter hallen festlig op og sørger for dæmpet musik under spisninger, skriver Anders Hartvig, der forventer 500 gæster til den store Kandis-aften i Kjellerup.