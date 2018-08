Kølvrå Skole er blevet solgt

Det fremgår af referatet fra byrådsmødet den 20. juni, at Kølvrå Skole, Vibevej 2 i Kølvrå er blevet solgt til Boligselskabet Sct. Jørgen for 600.000 kroner, og at byrådet på dette møde godkendte handlen.

Ejendommen havde været til salg via mægler, og der var indkommet to bud. Et bud fra Bach Gruppen på 500.000 kr., der forudsatte, at Bach-gruppen kunne opnå tilladelse til opførelse af boliger. Det er ikke er muligt ifølge planlægningen. Det andet bud fra Boligselskabet Sct. Jørgen var altså det højeste.

Ifølge referatet påtænker boligselskabet at anvende ejendommen som fælleslokaler tilhørende boligselskabets ejendomme i Kølvrå samt til viceværtsfaciliteter ligeledes for boligselskabets boligafdelinger i Kølvrå samt via udlejning for Boligselskabet Viborgs boligafdelinger i Kølvrå.

Overtagelsesdag bliver efter nærmere aftale i 2018.