Kølvrå Friluftsbad åbent for sæsonen

FRILUFTSBAD14 dage forsinket, i forhold til normalen, åbnede Kølvrå Friluftsbad lørdag den 3. juni op for sæsonen. Dette blev åbningsdagen dog ikke mindre festligt af. Traditionen tro, var der loppemarkedet i pool-området og gæster med godt humør. Selvom det var overskyet, og det indimellem smådryppede, hindrede det ikke flere børn i at hoppe i bassinerne.

Lucas på 11 år fortæller til Ugeavisen, at han havde glædet sig til åbningen, og han er en rigtig vandhund, der tit har besøgt stedet.

Beki Ghanayim, som er en af de frivillige, fortæller:

- I barndommen er jeg næsten vokset op her, og de sidste 6-7 år har jeg været frivillig hjælper. Min mand, Wasim, er livredder, og børnene er altid med os, så vi har ført traditionen videre.

Renovering

For et par år siden fik friluftsbadet installeret solvarmeanlæg, og bassinfolie er udskiftet. Inden dette års sæson er alle finr på huset udskiftet med sternbrædder. Der er kommet nye vinduer og skydedør foran kiosk- og opholdsafdelingen, vandbeholdersystemet i kælderen er udskiftet, der er kommet nyt handicaptoilet og nye baderum. Det har kostet cirka 1,3 mio. kr. penge som friluftsbadet har fået bevilliget af kommunen. Desuden har bestyrelsen selv skaffet penge til en ny klortank.

- Jeg er lettet over, at håndværkerne endelig er færdig med renoveringen, så nu håber vi på en god sommer og masser af besøgende. Vi ville gerne have lavet mere, fx indrettet handicaptoilettet med egen bruseafdeling, men det var ikke tilladt at anvende bevillingspengene til det, fortæller Aase Have, som er formand for friluftsbadets bestyrelse.

Stedet er meget mere end et friluftsbad. Mange kommer for bare at være sociale sammen med andre, og børnene spiller fx fodbold.

Friluftsbadet mangler frivillige, så har du lyst til at give en tørn med, kan du melde dig ind i Facebook-gruppen Venner af Kølvrå Friluftsbad eller ringe til Aase Have eller Pernille Lindholm.

Badet har åbnet hver dag, ind til sæsonen lukker med omkring sidst i september, lidt afhængig af vejret.