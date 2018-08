Købmandsgaard OG uddannelsessted

Årsagen til al den ståhej var, at to unge piger startede som de to første elever på Havredal Praktiske Uddannelsers nye uddannelseslinje. En tre-årig STU butiksmedhjælper uddannelse.

Alle uddannelser i Havredal er grundet i mesterlæretankegangen. Der er næsten ingen teoretiske opgaver. Man arbejder med virkelige opgaver der, hvor man nu er. De unge uddannelsessøgende mærker derfor helt fra begyndelsen, at deres arbejde er vigtigt, og at de bliver taget alvorligt. Butiksmedhjælper uddannelsen bliver også funderet i mesterlæren og kommer til at foregå i et helt autentisk miljø nemlig på Skelhøje Købmandsgaard.

Tag godt imod dem

Havredal Praktiske Uddannelser og Skelhøje Købmandsgaard havde valgt at benytte dagen til at sætte fokus på den praktiske STU-uddannelse og det nødvendige tætte samarbejde med virksomheden. Foruden pressen og formanden for beskæftigelsesudvalget, Anders Bertel, var mange lokale mødt op for at byde de unge piger velkommen. Det at byde velkommen var da også en vigtig del, pointerede formanden for Skelhøje Købmandsgaard, Knud Gaarn Larsen: Der har været arbejdet på at skabe denne uddannelseslinje i mere end to år, og vi håber, at alle vil tage godt imod de nye elever, så de kan blive så godt uddannet som muligt. Der vil med garanti blive lavet fejl, og de fejl skal man være enige om, at vi skal lære af både elever og kunder. Vi er ikke et stort strømlinet supermarked, hvor alt går efter en snor.

Skelhøjeborger er faglærer

Det bliver blomsterdekoratør og Skelhøjeborger Anja Lynge, der skal være faglærer på den nye uddannelse. Anja har arbejdet mange år i butik i Bjerringbro og har været ansvarlig for indkøb og elever. På bordet foran hende ligger en uddannelsesplan, som hun allerede her på dag et har gennemgået med sine nye elever. Hun glæder sig til, at de er rigtigt i gang. Skelhøje Købmandsgaard er et godt og beskyttet startsted. Eleverne kan få lov at prøve det hele. Der er opbakning fra personalet her. De arbejder med og ønsker, at vi får skabt en god uddannelse. To eftermiddage i ugen skal pigerne undervises i Havredal. Den undervisning handler om deres eget liv. Her skal de være med til at lave mad og dyrke motion.

Når de er klar til det, skal pigerne i praktik i andre butikker. Det er også en del af deres uddannelsesforløb. Praktikkerne vil ruste dem til job, når de er færdiguddannede. På Havredal Praktiske Uddannelser fortsætter langt størstedelen af eleverne direkte i job efter endt uddannelse. Det er selvfølgelig også planen med pigerne på butiksmedhjælperuddannelsen.