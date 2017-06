Kære Karup-borgere!

LÆSERBREV Nu må det stoppe - skal byen lægges død efter modernisering af midt-byen?

Hvis ikke vi benytter vore lokale butikker drejes nøglen om og al handel og service dør!

Vi må stille krav til vore politikere - kom ned på jorden- til os andre - i er forblændede af at vækst-vækst er det eneste virkemiddel for fremgang!

Den er helt gal - resultatet er en befolkning, der lammes af stress - et sundheds- og sygehusvæsen, der går i knæ - personalet flygter osv. osv!

Er dette et drømmescenarie for et samfund?

Nej - vågn op - sig stop!

Vi må kræve af såvel banker som politikere - tænk om, inden Danmark falder helt sammen!