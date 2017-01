Julie går all-in til nytår

KONCERT Nytår er en festlig anledning til at se tilbage på årets højdepunkt og glæde sig til alt det nye spændende. Julie Berthelsen, der er aktuel med en ny single, glæder sig også til det nye år, som bliver indledt med en nytårskoncert-turn i fire byer i Midt- og Vestjylland.

- Jeg er vild med nytår, især det med at pynte festligt op. Jeg indrømmer gerne, at lige dr går jeg nok all-in, siger Julie Berthelsen og griner.

Den dansk-grønlandske sanger har taget en af de gode traditioner med sig fra Grønland, når nytåret skal fejres. Hos hende er det nemlig en familiebegivenhed.

- Da jeg flyttede til Danmark, undrede jeg mig over, at alle holdt jul med familien og nytår med vennerne. Jeg var vant til, at nytår blev fejret sammen med familien. Det gør vi stadig, og vi er sammen hele dagen, som begynder med en fælles brunch, og så slutter vi med at skyde nytåret ind, fortæller hun.

Og det skal tages helt bogstaveligt, at nytåret bliver skudt ind.

- Det er lidt sjovt, for de fleste står indendørs og tæller ned. Så ønsker man godt nytår, krammer og skåler, og så går man udenfor og ser på fyrværkeri. Vi har altid gjort det omvendt. Vi prøver at ramme det sådan, at den første raket bliver skudt af præcis ved midnat, og så går vi ind bagefter, siger Julie Berthelsen.

Som mor til to børn og på t og fem år har hun ikke ligefrem kedet sig i 2016, men der blev alligevel også tid til at udgive en ny single kort før jul: Ill even let you go. Den kan man høre live i januar.

- Jeg har fået udarbejdet et særligt arrangement til symfoniorkester. Det bliver en stor oplevelse, også for mig. Det er helt fantastisk at optræde sammen med et stort orkester, siger Julie Berthelsen, som ofte har optrådt sammen med bigbands og blandt andet DRs Underholdningsorkester i forbindelse med den traditionsrige Julehilsen til Grønland.

- Det er altså noget helt særligt med et symfoniorkester, hvor sangene er arrangeret, så de passer til de klassiske instrumenter. Der sker noget magisk, når man står der og det gør der også for mig, når jeg står på scenen med orkestret. Musik taler til både kroppen og sjælen, og jeg kan godt blive helt rørt, siger hun.

Festligt film-tema

Julie Berthelsen har tidligere turneret sammen med Martin Brygmann, og nu følges de to med Orkester MidtVest til nytårskoncerterne. Her bliver det med et festligt film-tema, blandt andet musik fra Stjernekrigen, og så får Julie Berthelsen debut som James Bond-pige.

- Jeg skal blandt andet synge Adeles Skyfall fra Bond-filmen. Det glæder jeg meget til, siger hun og lover, at hun også kommer til at synge et par duetter med Martin Brygmann, der også skal være konferencier.

Nytårskoncerterne finder sted i Kjellerup 13. januar, Ringkøbing 14. januar, Holstebro 15. januar og Hanstholm 21. januar.