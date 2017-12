Juletræsfest i Kølvrå

Kølvrå Der var tilmelding til de 60 pladser i Kølvrå Kultur- og Klubhus. For kun 25 kroner kunne man lave lave en juledekoration, klippe, klistre og lave pynt til juletræet. Pynt, som man efterfølgende måtte tage med hjem. Og det gik hurtigt med at få de pladser solgt, fortæller Dorte S. S. Olsen, formand for Kultur- og Klubhuset i Kølvrå og fortsætter: Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag med en fantastisk stemning!

Hele huset duftede skønt, fordi der blev bagt hjemmelavede æbleskiver. De voksne fik kaffe/the, masser af forskellige småkager, æbler, clementiner og selvfølgelig de skønne æbleskiver. Børnene fik saftevand, hjemmelavede pølsehorn og pizzasnegle, samt også frugt og småkager. Da der var blevet klippet og klistret, træet var pyntet og der var lavet flotte juledekorationer kom der besøg af Julemor. Hun kom da børnene havde kaldt højt og ihærdigt på hende. De artige børn stillede sig pænt op i en lang kø, for at få byttet deres lille seddel til en juleslikpose. Derefter blev der gjort klar, så alle voksne og børn kunne få sunget en masse julesange og danset om juletræet, som børnene så smukt havde fået dekoreret med alle deres kreationer.

Der var også et par udstillere, så et par julegaver blev der vist købt.

Det var Kølvrå Borgerforening, Viborg Boligselskab afd. Kølvrå samt Boligselskabet Sct. Jørgen afd. Granly samt Afd. Ringparken, der stod for arrangementet.