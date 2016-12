Julestue, julelotteri og gratis biografforestilling

JULEHYGGE Seks dage før juleaften, søndag den 18. december, inviteres alle i Karup Kultur- & Forsamlingshus til en dag i julehyggens tegn af forsamlingshusets Støtteforening og Karup Handelsforening. Juletræet vil være tændt, og mens julemusikken og julefreden sænker sig over Karup for en stund, kan der købes gløgg, æbleskiver, kaffe/the og kage.

Som noget nyt har børnene mulighed for at lave stjerner og perleplader, som de efterfølgende kan få med hjem. Har man lyst til at vinde en af de mange, fine gevinster fra de handlende i Karup, så kan der købes lodder i en kæmpe tombola.

Gratis biografforestilling

Lørdag den 17. december har Karup Handelsforening købt tre forestillinger i Karup Bio, hvor man mod et bestillingsgebyr på fem kr. kan se Den magiske juleæske. Filmen, der er en animationsfilm, er for børn. Mens børnene hygger sig i biografen, har forældrene mulighed for at handle ind i de lokale forretninger. Denne dag, og dagen efter, holder byens butikker nemlig åbent til kl. 15. Dog har dagligvarebutikkerne, som sædvanligt åbent længere tid.

Julelotteri

Alle, der handler i Karup i uge 50, kan deltage i julelotteri, blot man afleverer sin bon eller kupon i butikken. Der kan vindes gavekort på op til 500 kr. Der udloddes over 60 gaver til en samlet værdi af 12.000 kr.

Vil du have lokale butikker i morgen, så brug dem i dag.