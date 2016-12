Julehjælp i den tidligere Karup kommune

JULEHJÆLP Ligesom tidligere år har Røde Kors, Lions Club og kirkerne i Frederiks og Karup arbejdet sammen om at uddele julehjælp til socialt udsatte børnefamilier i vores område. I år uddeles der julehjælp til 24 modtagere med tilsammen 49 børn. Dermed har vi samlet set et endnu større antal modtagere end sidste år, så behovet for en håndsrækning er bestemt ikke blevet mindre. Den vedvarende stigning i antallet af ansøgere har betydet, at vi har været nødsaget til at prioritere sådan, at julehjælpen først og fremmest er en håndsrækning til økonomisk trængte familier eller enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år. Vi vil gerne takke Coop Danmark, Super Brugsen i Karup og Karup Bio for store rabatter og velvillighed, hvilket er med til at gøre det muligt for os at hjælpe så mange, som vi gør, skriver sognepræst Helle Bærnholdt i en pressemeddelelse på vegne af Røde Kors, Lions Club, Frederiks kirke og Karup kirke.