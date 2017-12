Julegaver i den gamle præstegaard

Galleri Præstegaarden har åbent de første weekender i december, så også her er der endnu mulighed for at finde en fin julegave. Genren er lidt - men godt - af hvert.

Ole og Lisbeth Mølgaard har fundet fine, brugte ting frem, Lisbeth udstiller sine flotte billeder, her er unika kunsthåndværk for enhver smag, pebernødder og dejlig varme i brændeovnen.

Mangler man ideer til pakkekalenderen, har Lisbeth samlet fine glas til en tyver.

Skulle man have lyst til at få leveret nytårsmenuen udefra kunne man også tage et kig på Galleri præstegaardens hjemmeside.