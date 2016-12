Julegaven til den moderne mand

GAVEIDÉ Enhver kvinde med respekt for sig selv, drømmer om en handyman. Okay, det er noget af en påstand uden belæg, men ikke desto mindre tror jeg, at mange af os kvinder godt kan lide, at manden i huset er lidt af en handyman, der fx slår græsplænen, klipper hækken, fælder de store træer i haven, som skygger for solen eller som i perioder weekend efter weekend tager i skoven for at skaffe træ til brændeovnen. Så sparer vi penge og bliver måske endda stolte af vores machomænd. Med vi ved også, hvor vigtigt det er for mændene og sikkerheden, at udstyret er i orden. Så, hvorfor ikke overraske manden med en god, solid Husqvarna motorsav i julegave.

C & M Maskincenter i Frederiks har et bredt udvalg af motorsave, og lige nu sælger de dem til bundpriser. De står klar med vejledning, så du får købt præcist den motorsav, der passer til behovet.

Køber du en motorsav hos C & M Maskincenter, slår du to fluer med et smæk. Du glæder din mand, og du handler ind lokalt, så vi også i morgen har lokale erhvervsdrivende.