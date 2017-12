Jule-klippedag på Karup Skole

Karup Hele Karup Skole sydede af liv og leben, da forældre og bedsteforældre traditionen tro var inviteret til juleklippe dag.Der blev tegnet, klippet, klistret og pyntet op fra kælder og til kvist.

Rigtig mange bedsteforældre gav udtryk for, at dette var en dag, som ryddede alt andet i kalenderen. Her er chancen for at opleve børnebørnenes kammereater, deres skoleliv og få lejlighed til at få et glimt af deres lærere og opleve tonen på skolen. - Og når man så tilmed kan få genopfrisket, hvordan man laver papirstjerner, fletter julehjerter og andet julepynt og dertil får æbleskiver og pebernødder, så er det bare om at komme afsted.