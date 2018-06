Jubilæumsfest i Jethallen

Salget af billetter er allerede skudt i gang og med meget stor interesse til følge. Det er intentionen at få så mange som muligt af byens borgere i Karup og Kølvrå til at tage del i denne fest, ligesom vi forventer at mange nuværende og tidligere medlemmer af KKIK og brugere af hallen ønsker at deltage. Man kan til festen tilmelde sig i grupper og få et samlet bord, hvis man for eksempel er et gammelt fodbold/håndbold/gymnastik hold, en tidligere afdelingsbestyrelse, et trænerteam, eller nuværende eller tidligere brugere afJethallen i andre foreningsrelationer.

Hvis man tænker tilbage på de mange store fester i Jethallen gennem årene, vil man uvilkårligt også komme til at tænke på de mange revyer, som har været spillet på scenen i Jethallen i den forbindelse. Og det er med glæde, at vi kan oplyse, at vi i forbindelse med festen i år, som en hyldest lader revyen genopstå som en minirevy. Stærke garvede personer, såsom forfattere, skuespillere, dansere og scenefolk, sagde straks ja tak til at kridte cirkusskoene og deltage igen for en stund i denne minirevy.

Efter spisning og minirevy, spiller det levende orkester Rockpiloterne op til dans, ligesom der under middagen og i pauserne er musik ved DJ Partystarter. Til de personer, som gerne vil tale de gode gamle dage, er der også tænkt på det, idet der i Multisalen vil blive etableret en hyggeafdeling, hvor man over en kop kaffe og en lille dram, kan udveksle anekdoter, fra dengang for flere år og kilo siden, hvor man var aktiv idrætsudøver.

Tøv ikke med at købe billet til denne historiske begivenhed i byens butikker. Og følg med i artikler og annoncer i Ugeavisen, efter sommerferien.