Jordbær- og honningdag

Bierne har hele foråret haft travlt med at hente nektar i blomsterne - og nu er årets første honning endelig klar til, at du kan smage på den. Samtidig med, at de hentede nektar, bestøvede bierne din haves frugttræer og -buske, markernes afgrøder og de vilde planter i naturen.

En af de planter, som har gavn af biernes arbejde, er jordbær. Når bierne har bestøvet jordbærplantens blomster, vil der blive dannet flere og flottere jordbær.

Danmarks Biavlerforenings Honning & Jordbærdag

Jordbær og bier hænger sammen på flere måder. Den nyslyngede forårshonning har netop den fine og harmoniske smag, der indgår i en fuldendt symfoni sammen med de røde jordbær. Det kan alle få lov at smage, når Danmarks Biavlerforening fejrer den årlige Honning & Jordbærdag ved mere end 100 arrangementer landet over.

Også biavlerne i Kjellerup og Omegns Biavlerforening har haft travlt med at slynge forårshonning, så du kan få smagt den smagfulde symfoni ved Honning & Jordbær-arrangementet, der finder sted lørdag den 23. juni over middag ved blandt andet DagligBrugsen i Frederiks. Vi håber, at rigtig mange vil slå vejen forbi i løbet af dagen, og smage symfonien af jordbær med nyslynget honning, og samtidig høre lidt om biernes vigtige opgave, når både afgrøder og vilde planter skal bestøves, siger Palle Skovborg, formand for Kjellerup og Omegns Biavlerforening.

Hjælp fra haveejere til honningbier efterlyses

Desværre er der perioder i løbet af sæsonen, hvor der decideret mangler blomster i landskabet, og både honningbier og vilde bier kan have meget svært ved at finde tilstrækkelig med føde. Her kan haveejerne give en hjælpende hånd til de trængte bier.

Når haveejeren planter for bierne og skaber gode levesteder, gør han/hun samtidig sig selv en stor tjeneste, nemlig at sikre gode betingelser for, at der næste år kan høstes frugt og bær, siger Palle skovborg

Til Honning & Jordbærdagen vil du, foruden honning og jordbær, få gode råd til, hvordan du kan gøre din have bivenlig. Danmarks Biavlerforening har netop udgivet et hæfte med gode råd og anbefalinger til, hvordan man bliver bivenlig - du får hæftet gratis ved Honning & Jordbær-arrangementet. Hæftet kan også downloades fra www.bivenlig.dk