Jobpatruljen: Mange unge mangler en ansættelseskontrakt

Feriejob Næstformanden for HK MidtVest, Inger Stranddorf og formanden for 3F Holstebro Flemming Sørensen oplever desværre, at mange unge ikke har en ansættelseskontrakt.

- Det er vigtigt at have en ansættelseskontrakt, der er underskrevet både af den unge og arbejdsgiveren, og et godt råd er, at den unge gennemgår den med sine forældre eller fagforeningen, inden vedkommende skriver under, fortsætter de.

Det er 3F og HK, der med støtte fra en bred række af fagforeninger herunder LO, der står bag oplysningskampagnen, der har til formål at sikre unge mellem 13 og 18 år en ordentlig start på arbejdsmarkedet.

Hver sommer besøger cira 250 unge frivillige i Jobpatruljen omkring 10.000 arbejdspladser over hele landet og fortæller om løn, sikkerhed og rettigheder på arbejdspladsen. Der er også i år fokus på unges arbejdstid, da mange unge arbejder mere, end de må. Jobpatruljen har tidligere oplevet tilfælde, hvor de unge arbejdede helt op mod 16 timer pr. vagt - altså dobbelt så mange timer pr. vagt, som loven tilskriver.

Fokus på ny restaurationslovgivning

Et fokuspunkt bliver også den nye lov om restaurationsvirksomhed, der træder i kraft 1. juli 2017 og konsekvenserne.

Med ændringen af loven må unge mellem 15 og 18 år, der ikke er omfattet af undervisningspligten, nu gerne fra klokken 6.00 til 22.00 arbejde i lokaler, hvor der bliver udskænket alkohol - Og tilmed servere den selv.

Der skal dog være tale om serveringssteder, hvis hovedformål er servering af mad, hvor serveringen sker i den forbindelse. Desuden siger loven, at de unge alene skal være beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger eller servering af stærke drikke og, at de skal være under opsyn af personer over 18 år.

Arbejdsgiverne skal tage medansvar

Daniella Østergaard, koordinator af Jobpatruljen i det midt- og vestjyske og ungdomskonsulent i HK MidtVest, fortæller, at Jobpatruljen, når den kommer rundt, vil have en guide med til de unge ansatte. Og håbet er, at arbejdsgiverne vil læse med.

- For det er i sidste ende arbejdsgivernes ansvar, at reglerne bliver overholdt. Og vi vil i Jobpatruljen gerne hjælpe både unge og arbejdsgivere på vej til en dialog om et godt arbejdsmiljø, siger Daniella Østergaard.